octubre 10, 2025
    octubre 10, 2025 | 13:04
    Representarán juarenses a México en el Tazón Libertadores en Brasil

    POR Redacción ADN / Agencias
    Integrantes del equipo fronterizo Black Queens, representarán a México en el Tazón Libertadores, un torneo internacional de futbol americano que se celebrará en Brasil del 13 al 16 de noviembre.

    Ciudad Juárez, Chih .- El año pasado cuatro jugadoras fueron seleccionadas para asistir a esta competencia, en la cual quedaron campeonas, entre ellas, la MVP del torneo, Adriana Reyes Olague.

    Para esta edición son siete las seleccionadas del equipo juarense Black Queens las que formarán parte del representativo nacional, entre ellas Adriana Reyes, Ruth Caro, Jessica Quezada, Raquel Temelo, junto a jugadoras de otros estados como Ciudad de México, Zacatecas, Chihuahua, Monterrey y Cancún.

    El equipo continúa entrenando en el Parque Municipal Oriente, los martes y jueves de 7:30 a 9:30 de la noche, además de promover el futbol americano femenil en la ciudad y llegar lo mejor posible a la justa continental.

