Regresan juarenses con oro en ajedrez

Los fronterizos Mia Guzmán y Kenneth Alba ganaron medalla de oro en el Primer Campeonato Nacional e Internacional Monterrey 2025, en la categoría sub 13 femenil y absoluta, respectivamente.

Ciudad Juárez, Chih .- Con este resultado, ambos serán representantes oficiales de México en el Campeonato Panamericano Colombia 2026, junto al también juarense Cristian De los Reyes, que logró su aval para el Panamericano 2026 al posicionarse en séptimo lugar, también en la categoría sub 13.

Daniel Hernández se quedó cerca del top 10 ocupando la posición 11, Pablo Molina y José Luis González en U13 y U11 lograron buenas posiciones.

Mia Guzmán, ganó la semana pasada el nacional sub 23, asegurando su lugar con el Equipo Olímpico Mexicano para la Olimpiada Mundial.

Además ganó el torneo nacional en Aguascalientes, con lo que obtuvo su boleto al Campeonato Mundial Juvenil 2026, por lo que el próximo año estará lleno de desafíos internacionales para la ajedrecista juarense.

Mientras tanto, la Liga Municipal de Ajedrez se mantiene activa con sus torneos de fin de semana en centros comerciales y se preparan para su magno torneo “Perla del Desierto”, del 30 de octubre al 2 de noviembre, con la presencia de grandes maestros de talla nacional e internacional

