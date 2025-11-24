Reciben entrenadores de Juárez certificación oficial como Entrenadores Personales

Publicidad - LB2 -

Más de 270 instructores concluyen capacitación avalada por NABBA Chihuahua tras 10 meses de formación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una ceremonia realizada este fin de semana en el gimnasio Trainer Plus, más de 270 entrenadores de diversos gimnasios de Ciudad Juárez recibieron su constancia como Entrenadores Personales Certificados, al concluir exitosamente un proceso de capacitación de 10 meses, avalado por la National Amateur Body-Builders’ Association (NABBA) del Estado de Chihuahua.

El evento fue encabezado por autoridades deportivas locales y representantes de gimnasios de la ciudad, quienes destacaron el compromiso de los participantes por profesionalizar su labor y brindar un servicio más seguro y de calidad a los usuarios. La iniciativa formó parte del curso titulado “Transforma Realidades y Fortalece Sueños”, enfocado en la formación técnica y ética de entrenadores dentro del sector del acondicionamiento físico.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Carlos Escalante, asistió como invitado especial y expresó su reconocimiento a quienes culminaron esta etapa formativa. “El llevar a cabo esta certificación es de vital importancia para que estén bien capacitados y den un servicio correcto a la ciudadanía. Aplaudimos a los gimnasios que exigen preparación profesional a sus entrenadores”, señaló.

Escalante también recibió un reconocimiento por parte de NABBA Chihuahua por su respaldo a este tipo de capacitaciones y su impulso a la disciplina del físicoconstructivismo en la ciudad. Asimismo, recordó que el IMDEJ gestionó becas especiales para que decenas de entrenadores pudieran acceder al curso sin afectar su economía, en coordinación con el sector privado.

Durante el acto estuvieron presentes figuras representativas del ámbito del fitness y del entrenamiento deportivo, entre ellos Jonathan Padilla y Víctor Rea, ponentes invitados de la IFB Pro; Jesús Rodríguez, anfitrión del gimnasio Trainer Plus; así como representantes de los gimnasios The Gymco, Total Fitness, World Gym, 360 Fitness y NABBA Chihuahua, encabezado por Germán Salazar.

La certificación de entrenadores representa un paso importante hacia la profesionalización del sector del acondicionamiento físico en Juárez, ya que garantiza que las personas que ofrecen estos servicios cuentan con conocimientos actualizados en anatomía, nutrición, entrenamiento funcional, atención a lesiones y ética profesional.

Este avance también responde a una creciente demanda de los usuarios de gimnasios por contar con instructores capacitados, en un contexto donde el ejercicio físico se ha vuelto cada vez más relevante para la salud física y mental de la población.

Autoridades locales reiteraron su intención de continuar promoviendo procesos de capacitación continua, así como la organización de eventos deportivos y competencias de alto nivel que fortalezcan el desarrollo del deporte y el bienestar en la comunidad fronteriza.

