Realizaron premiación de la Copa Juventud 2025

Con la representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuellar, el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Escalante, asistió a la ceremonia de premiación de la Copa Juventud 2025 Flag Football.

Ciudad Juárez, Chih .- Del 19 al 31 de agosto se efectuó el torneo organizado por el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, con el objetivo de fomentar en las juventudes la práctica de actividades recreativas y formativas a través del deporte.

La premiación se llevó a cabo el fin de semana en el campo sintético de El Chamizal, con la asistencia de cientos de jugadores y padres de familia, que acudieron apoyar a su equipo favorito.

“El Presidente Cruz Pérez Cuellar les envía un saludo y les agradece a todos los padres de familia por todo su apoyo por mantener en el deporte a sus hijos, cuenten con el apoyo del Gobierno Municipal, del Instituto Municipal de la Juventud y del Deporte para seguir fomentando esta y todas las disciplinas”, indicó.

Por su parte, el director del Instituto Municipal de la Juventud, Osvaldo Rivas, dijo que promoverá que en sus instalaciones se quede como tradición organizar torneos deportivos.

“Hay un flujo de 700 a 900 personas los fines de semana en nuestras dos canchas de futbol rápido y pasto sintético y la intención es seguir apoyando a las juventudes”, expresó Rivas.

En el torneo participaron 8 equipos varoniles, 8 femenil y 8 mixtos en diferentes categorías; los ganadores recibieron medallas y trofeo a los primeros 3 lugares.

