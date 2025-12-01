Realizan primera carrera KW Campestre con más de 300 participantes en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La justa deportiva celebró el 10.º aniversario de la empresa con premios en efectivo para los ganadores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo de su décimo aniversario, la firma inmobiliaria KW Campestre celebró este fin de semana su primera carrera pedestre, la cual reunió a más de 300 participantes en un recorrido de 3 y 5 kilómetros por la zona de Campos Elíseos, en donde se encuentran las oficinas centrales de la empresa.

La carrera, abierta al público en general, logró captar a corredores locales de todas las edades, quienes disfrutaron de un ambiente familiar y deportivo desde temprana hora. La competencia se dividió en dos distancias y premió con incentivos económicos a los tres primeros lugares de cada categoría, con montos que fueron desde los mil hasta los cinco mil pesos.

- Publicidad - HP1

En la distancia de 5 kilómetros varonil, el primer sitio fue para Daniel Reyes, quien cruzó la meta acompañado por su hermano Moisés Reyes, quien obtuvo el segundo lugar; el podio lo completó Herón Cortés en la tercera posición. En la rama femenil, Mayra Alba se llevó el primer lugar, seguida por Rocío Méndez y Karen Alba en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la categoría de 3 kilómetros, Aldair Calderón fue el primero en llegar a la meta, mientras que Sebastián Zúñiga y Luis Pereda se adjudicaron el segundo y tercer sitio, en ese orden. Por el lado femenil, Daniela Javalera dominó la carrera, con Evelyn Puga y Luz González completando el cuadro de honor.

La premiación se llevó a cabo al término del evento, donde los ganadores fueron reconocidos con premios en efectivo y aplausos del público. Además, se destacó el entusiasmo y participación de familias completas que se sumaron al evento como parte de las celebraciones por el aniversario de KW Campestre.

Organizadores y patrocinadores agradecieron la buena respuesta de la comunidad juarense, asegurando que esta primera edición representa el inicio de una nueva tradición deportiva que se buscará repetir año con año, con el objetivo de seguir fomentando la actividad física y la sana convivencia en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.