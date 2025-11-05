Realizan preparativos para la primera carrera “La Nogalera” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento atlético será la doceava etapa del Circuito Pedestre y celebrará los 25 años de la empresa organizadora.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Todo se encuentra listo para la realización de la primera edición de la carrera “La Nogalera”, que forma parte de la Doceava Etapa del Circuito Atlético Pedestre 2025, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 16 de noviembre, con punto de salida y meta en el Parque Extremo, a partir de las 7:00 de la mañana.

La competencia celebra los 25 años de presencia en la ciudad de Grupo La Nogalera, y se presenta bajo el lema “Fuerza en cada paso, poder en cada nuez”, con el objetivo de fomentar el deporte y la convivencia familiar en esta frontera. Durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ), organizadores y autoridades deportivas dieron a conocer los detalles del evento.

Las inscripciones para participar en la carrera están disponibles a través del enlace https://es.surveymonkey.com/r/carreralanogalera con un costo de recuperación de 300 pesos. Cada corredor inscrito recibirá un kit con playera, medalla y número de competidor. Se contempla un límite de 800 paquetes, los cuales se entregarán en la carrera de Canaco, en la planta de La Nogalera (ubicada en Enrique Pinocelli) y en el Estadio 20 de Noviembre.

Uno de los aspectos más atractivos del evento es la medalla conmemorativa coleccionable, que forma parte de un diseño de tres piezas; los participantes deberán correr también en las ediciones de 2026 y 2027 para completar la figura completa. Esta dinámica busca fomentar la continuidad y el sentido de comunidad entre los corredores.

En cuanto a los recorridos, la ruta de 3 kilómetros partirá del Parque Extremo por la avenida Ing. David Herrera Jordán, hasta la Adolfo López Mateos, pasando frente al Centro Cultural Paso del Norte, para después regresar al punto de partida. Por su parte, la ruta de 10 kilómetros sigue el mismo trayecto inicial, pero continúa hasta la zona de San Lorenzo y Paseo Triunfo de la República, retornando finalmente por la avenida Plutarco Elías Calles.

La carrera repartirá una bolsa económica de 50 mil pesos entre los ganadores de las diferentes categorías. Además, la categoría recreativa de 3 kilómetros está pensada para niños, adultos mayores, personas con discapacidad y corredores acompañados de mascotas, en una modalidad no competitiva, con enfoque en la inclusión y el bienestar.

En la presentación del evento estuvieron presentes Juan Carlos Escalante, director del IMDEJ; Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo; Elizabeth Moreno, analista de Desarrollo y Comunicación; así como Jesús Chávez, gerente de Sistemas, y Jocabed Turrubiates, gerente de Recursos Humanos del Grupo La Nogalera.

Este evento deportivo busca consolidarse como un referente anual en la ciudad, sumando salud, participación social y cultura del esfuerzo en una sola actividad.

