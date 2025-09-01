Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 1, 2025 | 18:25
    InicioDeportes

    Realizan con éxito la Tercera Edición del Torneo de Taekwondo Sport Fest 2025

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Este día se llevó a cabo la tercera edición del Torneo Sport Fest Taekwondo 2025 en el gimnasio del Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih .- Con la presencia de más de 900 atletas, un récord para el evento, niños y jóvenes de todas las edades y cintas se toparon en el tatami para demostrar sus habilidades y dar todo para representar a su escuela.

    Más de 60 escuelas afiliadas a la Liga Municipal de Taekwondo que preside Jorge Amaya, además de escuelas invitadas de El Paso, Texas y Chihuahua, estuvieron en un evento que permite a los jóvenes foguearse y seguir demostrando porque Ciudad Juárez es cuna de varios de los mejores taekwondoines del país.

    - Publicidad - HP1

    El torneo se desarrolló por color de cinta, con gráficas para un mejor control del mismo, permitiendo a los participantes tener al menos dos combates y así obtener una de las medallas de primero, segundo o tercer lugar.

    Rodrigo Nevárez, secretario de la Liga Municipal de Taekwondo, agradeció al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y al director del Instituto Municipal del Deporte, Juan Carlos Escalante, por llevar a cabo estos eventos, dónde cientos de jóvenes pueden seguir desarrollando su competitividad.

    Además del torneo, la Liga Municipal de Taekwondo entregó varios reconocimientos a los campeones nacionales CONADE y sus entrenadores, en agradecimiento por su esfuerzo y dedicación para formar a los combatientes.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Deportes

    Se realizó con éxito el National Sport Fest Bodybuilding 2025

    Con la participación de 102 atletas de diversas partes del país, se llevó a...
    Deportes

    Albergó Ciudad Juárez el XIX Torneo Estatal de la AEJCH

    Este fin de semana se celebró con gran entusiasmo el XIX Torneo Estatal de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.