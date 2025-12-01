Realizan con éxito el Torneo Navideño de Saolama en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Más de 300 competidores participaron donando juguetes para el programa Santa Bombero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una destacada participación de más de 300 artemarcialistas, este fin de semana se celebró con éxito el tradicional Torneo Navideño de Saolama, Lima Lama y artes afines, un evento que, además de promover el deporte, tuvo como objetivo recaudar juguetes para apoyar el programa Santa Bombero.

Marisela de la Torre, presidenta de la Liga Municipal de Saolama, informó que cada uno de los competidores entregó un juguete como parte de su inscripción, lo que permitió reunir una importante cantidad de obsequios que serán canalizados a niñas y niños en situación vulnerable, a través del Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez.

“Este evento ya tiene más de 30 años realizándose. Lo hacemos con mucho cariño porque sabemos que hay niños que esperan un regalo en estas fechas, y qué mejor que apoyar a través del deporte”, expresó De la Torre. Agregó que los bomberos serán los encargados de distribuir los juguetes recolectados en distintas colonias de la ciudad, como parte de su labor social en la temporada decembrina.

El torneo fue de carácter recreativo y de fogueo, es decir, no competitivo en términos de medallas por primer lugar, sino con el propósito de que los participantes ganaran experiencia en combate y compartieran una jornada de convivencia. Todos los artemarcialistas recibieron un trofeo por su participación, en un gesto que buscó reconocer su esfuerzo y solidaridad.

Las categorías abarcaban desde los 5 años de edad hasta adultos, quienes participaron en combates controlados de tres rounds. Las actividades se desarrollaron bajo supervisión de jueces y entrenadores, garantizando un ambiente seguro y formativo para todos los asistentes.

El torneo se ha consolidado como una tradición anual en la comunidad de artes marciales de Juárez, no solo por su valor deportivo, sino también por su enfoque humanitario. Cada año, cientos de familias se suman a la causa, motivados por el espíritu navideño y el deseo de contribuir con quienes menos tienen.

Finalmente, la organización agradeció a maestros, padres de familia, alumnos y voluntarios por hacer posible una edición más de este torneo con causa, reafirmando que el deporte y la generosidad pueden ir de la mano para generar un impacto positivo en la comunidad.

