Realizan carrera recreativa “Ponte Pila” de CONADE en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La frontera fue sede de la primera etapa nacional con recorridos de 3 y 5 kilómetros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con gran entusiasmo y participación ciudadana, se llevó a cabo este fin de semana la carrera recreativa “Ponte Pila”, organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), como parte de una estrategia nacional para fomentar la activación física y la convivencia familiar. La carrera tuvo lugar en el emblemático Parque El Chamizal, uno de los principales espacios públicos de Ciudad Juárez.

El evento, que incluyó distancias de 3 y 5 kilómetros, marcó el arranque de la primera etapa del programa denominado “Para arrancar motores”, el cual contempla tres fases a desarrollarse en distintas regiones del país. En esta primera etapa, Ciudad Juárez se convirtió en sede nacional, reflejando el compromiso local con el impulso al deporte recreativo e incluyente.

- Publicidad - HP1

Cientos de personas se dieron cita desde temprana hora para participar en esta justa no competitiva, que estuvo abierta a todas las edades y niveles de condición física. Familias completas, corredores aficionados, personas adultas mayores y jóvenes formaron parte del colorido contingente que recorrió los circuitos dispuestos dentro del parque.

Además del componente deportivo, la carrera también sirvió como un espacio de convivencia comunitaria, ya que muchas familias aprovecharon para pasear con sus mascotas y disfrutar de un día al aire libre. La actividad tuvo un carácter recreativo e incluyente, sin premiaciones ni tiempos oficiales, con el fin de enfocarse en la salud, la integración social y la cultura del movimiento.

La estrategia “Ponte Pila” es una línea de acción permanente de la CONADE que busca promover hábitos saludables y rutinas activas en la población, con énfasis en llegar a comunidades con limitado acceso a actividades deportivas organizadas. Bajo este esquema, se han desarrollado programas de activación en parques, centros comunitarios y espacios públicos en todo el país.

En Ciudad Juárez, este tipo de eventos contribuyen también a recuperar espacios públicos como El Chamizal, fomentando su uso con fines sociales, culturales y deportivos. Las autoridades agradecieron la participación ciudadana y señalaron que este tipo de actividades continuarán replicándose en distintos puntos de la ciudad.

La próxima etapa de la carrera recreativa Ponte Pila será anunciada próximamente por la CONADE, y se espera que más municipios se sumen a esta dinámica que pone en el centro el bienestar físico y la cohesión social a través del deporte accesible para todos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.