Protagonizan niñas y niños el Torneo Hípico 2025 del Club Hípico de Ciudad Juárez

Con participación de jinetes de Chihuahua y Monterrey, el evento destacó por su ambiente familiar y formativo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un ambiente de entusiasmo, convivencia familiar y profundo respeto por los animales, el Club Hípico de Ciudad Juárez celebró este sábado 1 de noviembre la segunda edición de su Torneo Hípico Anual, reuniendo a cerca de 40 jinetes infantiles y juveniles provenientes de clubes locales, así como de las ciudades de Chihuahua y Monterrey.

La directora del club, Clara Torres, destacó el crecimiento de la convocatoria en comparación con el año anterior, señalando que el evento se consolida como uno de los torneos más atractivos del norte del país. “Este es el segundo año que lo hacemos; pueden ver que ya hay muchísima más gente. Se sumó mucha más participación y muchas empresas de Ciudad Juárez tuvieron interés en apoyarnos”, explicó.

El torneo no solo tuvo un carácter deportivo, sino también recaudatorio, ya que los fondos obtenidos serán destinados a la construcción de la pista profesional de salto, infraestructura que actualmente se encuentra en su fase final y que permitirá elevar el nivel competitivo del club.

Con un 90% de participación infantil, según datos del club, el evento reafirmó el carácter formativo y familiar de la equitación. Laila Yenica Berumen Robles, una de las pequeñas competidoras, compartió su experiencia y el inicio de su pasión por los caballos: “Desde que mis abuelos me llevaban a montar en El Chamizal, le estuve insistiendo a mis papás que me inscribieran a equitación”, dijo antes de competir en la categoría de salto de 60 centímetros.

Por su parte, Luciana Rodríguez-Beristain, quien practica equitación desde hace casi tres años, expresó la conexión especial que siente con su caballo. “Siento que me entiende, como que me escucha”, mencionó con emoción. Su hermano, Alec Rodríguez-Beristain, también participó y afirmó: “Lo que más me gusta es la fuerza y la belleza de estos animales; cuando estoy con él me siento muy bien”.

Durante el evento, las familias disfrutaron de música, zonas de descanso y áreas de convivencia, consolidando al club como un espacio seguro y formativo para niñas, niños y adolescentes interesados en desarrollar habilidades como la disciplina, la empatía y la responsabilidad.

El Club Hípico de Ciudad Juárez reafirmó su compromiso con la promoción de la equitación como un deporte integral, que fomenta no solo la competencia, sino también el amor y el cuidado por los animales. Asimismo, reiteró su intención de seguir impulsando el talento local para que más jinetes de la región puedan destacar a nivel nacional.

Con esta segunda edición, el torneo se perfila como una plataforma clave para el desarrollo deportivo ecuestre en la frontera norte y un referente para futuras generaciones de jinetes.

