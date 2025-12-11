Presentan cartelera de box “Gran Noche de Estrellas” en el gimnasio Josué Neri Santos

Publicidad - LB2 -

La función se realizará el sábado 13 de diciembre con 12 peleas y espectáculo estilo Las Vegas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de destacadas promesas del boxeo local y estatal, este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la función Gran Noche de Estrellas, organizada por World Championship Fights (WCF) en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), en el remodelado gimnasio Josué Neri Santos.

La cartelera estelar incluye 12 peleas profesionales, tres de ellas femeninas, así como combates amateur desde la 1:00 de la tarde. El evento iniciará oficialmente a las 5:00 p.m. con un espectáculo estilo Las Vegas, como parte del esfuerzo por ofrecer una experiencia deportiva y de entretenimiento integral para las familias juarenses.

En la pelea principal de la noche, el boxeador fronterizo Uziel “Muñeco” Belman se enfrentará a Alan “Superman” Ayala en combate a 8 asaltos dentro de la división de los 65 kilos. Ambos pugilistas estuvieron presentes en la conferencia de prensa donde se presentó oficialmente el evento.

El programa incluye también el debut profesional de Valentina “Titina” Muñoz, quien peleará contra Ileana Montes en la división de peso mosca a cuatro rounds. Otra pelea femenina destacada será el combate en peso completo entre Laila Michel Martínez y Nataly Cárdenas Medrano, multimedallista nacional, como parte de las denominadas “guantes rosas”, que buscan visibilizar y fortalecer la participación de mujeres en el boxeo.

Además, se enfrentarán Jesús “Gallo Negro” Mendoza y David “El Chino” Ortiz, en un duelo que ha generado gran expectativa al reunir a dos potentes noqueadores de Juárez y Chihuahua, respectivamente. En otra pelea femenina de alto calibre, Karla “La Traviesa” Sáenz se medirá con Alejandra Loya, conocida como “La Guerrera del Ring”, en peso súper mosca.

La cartelera incluye también combates entre José “Tornado” Baca y Jacob Avendaño; Kevin “El Baby” Facio contra Miguel Ángel Bueno; Ever Moisés “Chiquita” Flores contra Jimmy Domínguez; Brandon “Bad Boy” Hernández contra Gael Quiroz; Luis Enrique Morales contra Jorge Antonio Villanueva; Gabriel “La Bestia” Rivera frente a Andrés García Valadez, y Edwin “DJ” Villalobos ante René “Toro” Monfil.

Durante la presentación oficial, Aimé O’Farril, en representación del IMDEJ, agradeció a los organizadores y reiteró el compromiso del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de seguir impulsando el boxeo en la ciudad. “Queremos que la gente venga a conocer cómo quedó el Neri Santos, que con esta remodelación sigue siendo la catedral del boxeo en nuestra frontera”, señaló.

El promotor Víctor Zavalza, director general de WCF Promotions, agradeció el respaldo del gobierno municipal y del director del deporte, Juan Carlos Escalante. Destacó el esfuerzo logístico y deportivo detrás de esta función, así como el talento que representa a Ciudad Juárez en cada una de las peleas.

En el evento también estuvieron presentes el Dr. Lorenzo Soberanes, presidente de la Comisión de Box de Ciudad Juárez; el abogado migratorio Luis Minjares; y los principales protagonistas de la función sabatina. Se espera una gran asistencia para este evento, que refuerza la proyección del boxeo fronterizo como uno de los pilares del deporte local.

