octubre 8, 2025
    octubre 8, 2025 | 17:24
    Participará arquera juarense en los Juegos Panamericanos en Chile

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La arquera juarense Nancy Vicencio participará en los próximos Juegos Panamericanos de Arquería, a celebrarse en Puerto Varas, Chile, del 14 al 19 de octubre.

    Ciudad Juárez, Chih .- Vicencio logró su espacio junto con otros 7 arqueros del estado, al concluir el selectivo en la sierra de las Cumbres Majalca, Chihuahua, semanas atrás.

    La también tesorera de la Liga Municipal del Tiro con Arco, dijo que este año ha sido de grandes logros para la arquería en el estado de Chihuahua, no solo en modalidad olímpico sino en 3D.

    Asegura que regresará triunfante junto con la selección mexicana del compromiso en la República de Chile.

    “Todas las competencias son complicadas, el clima te afecta mucho, porque aquí estamos en un terreno completamente árido, si vas a un lugar donde llueve humedad afecta el equipo, el vuelo de las flechas, pero si hay que adaptarse”, explicó la arquera.

    Dentro de su experiencia, Nancy Vicencio recuerda su participación en el mundial de Eslovenia en 3D, no sin antes lograr ser clasificada en el Torneo Nacional de Tiro con Arco celebrado en Aguascalientes, donde obtuvo el aval.

