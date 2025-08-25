Participa en la Carrera de la Amistad

Publicidad - LB2 -

Faltan menos de 15 días para que se lleve a cabo la edición 56 de la Carrera de la Amistad y las inscripciones continúan abiertas.

Ciudad Juárez, Chih .- La tradicional carrera pedestre se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre saliendo del Parque Extremo a las 7:00 de la mañana.

Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto Municipal del Deporte, dio a conocer que hasta la fecha se han inscrito más de mil corredores, pero espera que en los próximos días aumente el número de registros.

En la edición 55 hubo una participación de más de cinco mil competidores, por lo que este año se espera 6 mil corredores, tanto en la competitiva de 10 kilómetros, en la recreativa de 4 y en las infantiles, comentó.

Dijo que además de la bolsa de 320 mil pesos que se repartirá, se rifarán cuatro motocicletas, mientras que para las infantiles otorgarán bicicletas y juguetes.

El horario de inscripciones es de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 a 1:00 en el Estadio Municipal 20 de Noviembre.

Al momento de inscribirte se entregarán el número de corredor y chip.

Las playeras se darán un día antes de la carrera.

Para el registro de la carrera competitiva se debe presentar una copia de la identificación oficial; para las infantiles, copia de acta de nacimiento y de identificación del menor, además de copia de la Instituto Nacional Electoral del padre o tutor.

