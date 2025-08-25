Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 25, 2025 | 15:40
    InicioDeportes

    Participa en la Carrera de la Amistad

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Faltan menos de 15 días para que se lleve a cabo la edición 56 de la Carrera de la Amistad y las inscripciones continúan abiertas.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- La tradicional carrera pedestre se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre saliendo del Parque Extremo a las 7:00 de la mañana.

    - Publicidad - HP1

    Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto Municipal del Deporte, dio a conocer que hasta la fecha se han inscrito más de mil corredores, pero espera que en los próximos días aumente el número de registros.

    En la edición 55 hubo una participación de más de cinco mil competidores, por lo que este año se espera 6 mil corredores, tanto en la competitiva de 10 kilómetros, en la recreativa de 4 y en las infantiles, comentó.

    Dijo que además de la bolsa de 320 mil pesos que se repartirá, se rifarán cuatro motocicletas, mientras que para las infantiles otorgarán bicicletas y juguetes.

    El horario de inscripciones es de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 a 1:00 en el Estadio Municipal 20 de Noviembre.

    Al momento de inscribirte se entregarán el número de corredor y chip.

    Las playeras se darán un día antes de la carrera.

    Para el registro de la carrera competitiva se debe presentar una copia de la identificación oficial; para las infantiles, copia de acta de nacimiento y de identificación del menor, además de copia de la Instituto Nacional Electoral del padre o tutor.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 029 | Voces de Liderazgo: entre micrófonos y audiencias con Israel García

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Voces de Liderazgo: entre micrófonos...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Universitas

    Otorga Municipio 524 becas de acceso al TecNM-ITCJ

    El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de la Juventud, entregó este día...
    Deportes

    Se llevó a cabo el Torneo Sport Fest 2025 de Kickboxing

    Con peleas de alto impacto, este domingo se llevó a cabo el Torneo Sport...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.