Mexicano Obed Vargas marca doblete y Seattle fuerza tercer juego ante Minnesota en playoffs de la MLS

El joven mediocampista de 20 años brilló con dos goles en la victoria 4-2 de los Sounders.

Miami, Fl. (ADN/AFP) – El mediocampista mexicano Obed Vargas fue la figura del encuentro al marcar un doblete en la victoria de Seattle Sounders por 4-2 sobre Minnesota United, resultado que igualó la serie de primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS). El triunfo mantiene con vida al conjunto dirigido por Brian Schmetzer, que ahora buscará sellar su pase a las semifinales de conferencia el próximo sábado en Minnesota.

Vargas, de apenas 20 años, abrió el marcador al minuto 8 con un potente disparo de zurda desde el borde del área, en lo que fue su primer tanto en postemporada. Jordan Morris amplió la ventaja al 21’ y Danny Musovski colocó el 3-0 al 41’, en un inicio arrollador que parecía sentenciar el partido. Sin embargo, Minnesota reaccionó justo antes del descanso con goles de Nectarios Triantis (45+1’) y Robin Lod (45+5’), reduciendo la diferencia y aumentando la tensión del encuentro.

Durante el complemento, ambos equipos protagonizaron un juego intenso y de ida y vuelta. Minnesota buscó el empate con insistencia, y el hondureño Joseph Rosales estuvo cerca de lograrlo con un disparo que se fue apenas desviado. Cuando el encuentro se acercaba al cierre, Paul Rothrock desbordó por la izquierda y sirvió para que Vargas definiera de primera intención al 86’, sellando el 4-2 definitivo y su primer doblete en los playoffs de la MLS.

“Si anotamos temprano los obligamos a salir un poco, esa es la clave”, declaró Vargas a Apple TV tras el partido. “El entrenador sabe sacar lo mejor de nosotros, quería más y lo logró con la mentalidad correcta”. Las palabras del mexicano reflejan el ambiente de confianza en el vestidor de Seattle, que recupera impulso tras haber caído en penales en el primer encuentro de la serie.

El joven jugador, considerado una de las promesas del futbol mexicano en el extranjero, vive un año clave en su carrera tras haber participado con la Selección Mexicana Sub-20 y disputar el Mundial de Clubes con los Sounders. Su desempeño en la MLS ha despertado elogios tanto en Estados Unidos como en México por su madurez y liderazgo en el mediocampo.

Seattle enfrentará a Minnesota nuevamente el sábado en el Allianz Field, donde se definirá el pase a las semifinales de conferencia. En caso de empate durante el tiempo reglamentario, la serie se resolverá desde el punto penal. El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre San Diego FC, del mexicano Hirving “Chucky” Lozano, y Portland Timbers, en una fase que promete mantener el protagonismo latino dentro del fútbol estadounidense.