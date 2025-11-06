Luchadores juarenses brillan en el Gran Prix Nacional de Luchas Asociadas

Publicidad - LB2 -

Con una destacada actuación, siete atletas fronterizos regresaron a casa con medalla tras su participación en el Gran Prix Nacional “Todos Estrellas” de Luchas Asociadas, celebrado del 30 de octubre al 2 de noviembre en Oaxtepec, Morelos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .– El equipo, liderado por la presidenta de la Liga Municipal de Luchas Asociadas, Paulette Sandoval, logró un total de siete preseas: dos de plata y cinco de bronce, en distintas categorías.

Medallistas de plata:

Atenea Lizbeth Castañeda – Categoría U20, 76 kg

Emmanuel Sámano Balderrama – Categoría U23, 92 kg

Medallistas de bronce:

Miguel Ángel Campos Corral – U23, 55 a 57 kg

Vandián Torres Chaparro – U23, 65 kg

César Fernando Idrogo – U20, 72 kg

Fabio Eduardo Mata Pineda – Categoría Senior, 79 kg

Arturo Jaime Holguín – Categoría Senior, 97 kg

“Estamos muy orgullosos del esfuerzo de nuestras y nuestros atletas, quienes demostraron su disciplina y compromiso al subir al podio en este evento de talla nacional”, expresó Paulette Sandoval.

El Gran Prix Todos Estrellas, avalado por la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, es considerado uno de los torneos más importantes del ciclo nacional, reuniendo a más de 500 competidores de todo el país, incluidos atletas del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME).

Durante el torneo se compitió en las categorías que van desde U7 hasta Senior, siendo un evento clave en la proyección de talentos para selecciones nacionales rumbo a competencias internacionales.

La participación de los juarenses no solo fortalece el nombre de Ciudad Juárez en el panorama deportivo nacional, sino que consolida el trabajo que se realiza desde las bases en el deporte municipal y estatal.

¡Felicidades a todos los atletas, entrenadores y familias que forman parte de este logro para el deporte juarense!

