Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 22, 2025 | 17:00
    InicioDeportes

    Logra atleta juarense récord nacional en tiro con arco

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Este viernes, el arquero juarense José Felipe Cerecedo Pérez consiguió el récord nacional de tiro con arco en la categoría recurvo U-16, durante la clasificación en el Campeonato Nacional Nuevos Valores 2025.

    Ciudad Juárez, Chih .- El torneo se realizó en Guadalajara, Jalisco, en donde Cerecedo obtuvo una puntuación de 671 puntos de 720 posibles, rompiendo así la marca anterior de 657.

    José Felipe disparó en la primera serie 336 puntos y en la segunda consiguió 335 para así lograr la hazaña de ser el primer juarense en obtener el récord nacional de tiro con arco.

    - Publicidad - HP1

    El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez felicitó a José Felipe, a su entrenador Miguel Madrigal y a sus padres.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 040 | Museo del Agua con Hans Rosenfeld

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio de Pregúntale a Lucía, conversamos con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Deportes

    Todo listo para el skateboards en el Sport Fest 2025

    Este viernes arribaron a Ciudad Juárez los máximos exponentes del skateboarding que participarán en...
    Juárez / El Paso

    Ofrece Seguridad Vial los cursos de manejo defensivo los fines de semana

    Con el fin de proporcionar las herramientas necesarias y conocimientos básicos al momento de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.