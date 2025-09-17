Lleva IMDEJ programa “Cruzada por la Educación” al suroriente de la ciudad

Publicidad - LB2 -

Personal del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física del Municipio hizo entrega de mochilas y loncheras a estudiantes de la escuela Primaria Laurencio Jiménez Gallegos, en la colonia Jardines de Roma lll.

Ciudad Juárez, Chih .– Valeria, estudiante del plantel, agradeció que el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, lleve estos apoyos a las diferentes instituciones educativas y se comprometió a nombre de sus compañeros a utilizar correctamente los artículos escolares.

“Es una gran alegría estar hoy rodeado de lo más valioso que tiene Ciudad Juárez, sus niños y el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, está convencido de que la mejor inversión que se puede realizar es en ustedes y su educación, por eso venimos con este programa, que no se trata sólo de mochilas y loncheras, sino de una mano amiga para sus hogares y su educación, y cuando trabajamos unidos familias, escuelas y gobierno, Juárez siempre gana”, comentó Juan Escalante Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física del Municipio de Juárez (IMDEJ).

- Publicidad - HP1

Eliseo Burciaga, director del plantel beneficiado, envió un reconocimiento al alcalde como muestra de su agradecimiento.

En la ceremonia de entrega también participaron Alma Adriana Valdez, directora del turno vespertino; Iris Adriana Juárez y Rosa Elvira Moreno, presidenta y tesorera de la sociedad de padres, respectivamente; así como las estudiantes Alexia, Valentina y Valeria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.