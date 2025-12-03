Listos para “La Tamalera”, última carrera del Campeonato Off Road Arco 2025

Publicidad - LB2 -

La gran final se disputará en Samalayuca este fin de semana con convivencia, emoción y puntos dobles en juego.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Todo está listo para que el desierto de Samalayuca vuelva a vibrar con el rugido de los motores durante la última fecha del Campeonato Arco 2025 de Off Road, que se llevará a cabo este fin de semana con la esperada carrera “La Tamalera”. El evento marca el cierre de una intensa temporada de competencia y será clave para definir a los campeones de las diferentes categorías, en una jornada que promete adrenalina y ambiente familiar.

Las actividades iniciarán el viernes 5 de diciembre con una convivencia entre pilotos, equipos y aficionados en la plaza principal de Samalayuca, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche. En este espacio, los asistentes podrán tomarse fotografías con los autos y motos participantes, conocer de cerca a los corredores y disfrutar de una tarde festiva previa al arranque oficial de la carrera.

El sábado 6 se correrán las competencias, con salida desde el Hotel Framada. Las motos serán las primeras en tomar la ruta a las 8:00 de la mañana, seguidas por los autos a partir de la 1:00 de la tarde. Esta edición recibe el nombre de “La Tamalera” porque, como ya es tradición, a los pilotos se les regalan tamales antes de arrancar, un gesto que ha dado identidad y sabor particular a esta última cita del calendario.

Además del cierre del campeonato, el evento incluirá una rifa con productos y servicios proporcionados por los patrocinadores, entre ellos mantenimiento preventivo para remolques, recargas de nitrógeno para los amortiguadores, una canasta navideña y hasta un arco de globos para los equipos participantes.

Uno de los duelos más esperados se vivirá en la clase 1600, donde José Márquez y Juan Manuel Aldaba, ambos pertenecientes a la escudería Aldabas Asesoría Migratoria, se enfrentan con apenas 10 puntos de diferencia, en una carrera que otorgará puntos dobles, lo que podría cambiar por completo el desenlace del campeonato Petrol Arco 2025. El resto de las categorías también presenta diferencias mínimas en la tabla, lo que augura una jornada cargada de emoción y competencia cerrada.

Durante la conferencia de prensa de presentación del evento, estuvieron presentes el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, Juan Carlos Escalante; el presidente de la Liga Municipal de Off Road, Daniel Ugalde; Alfredo Ramírez, jefe de staff; el piloto Israel Rendón; y Cristina Payán, representante de Gasolineras Arco, principal patrocinador del circuito.

Finalmente, se adelantó que será durante la primera semana de enero de 2026 cuando se anuncie el nuevo calendario de carreras, que incluirá seis fechas oficiales y una carrera especial para mujeres, la cual, aunque no suma puntos al campeonato, se ha convertido en una de las más esperadas por su ambiente único y creciente participación.

Con “La Tamalera”, Samalayuca no solo cerrará la temporada 2025 del Off Road, sino que celebrará también el crecimiento de un deporte que sigue ganando seguidores y consolidándose como uno de los espectáculos más vibrantes del deporte motor local.

Galería

