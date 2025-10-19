Movil - LB1A -
    Juarense Clarissa Armendáriz rompe récord: primera mexicana en ganar el Mr. & Mrs. Universe 2025

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    La juarense obtuvo su carnet profesional tras coronarse campeona en Inglaterra, marcando un hito para el fisicoculturismo mexicano.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La atleta juarense Clarissa Armendáriz hizo historia al convertirse en la primera mexicana profesional en la historia de NABBA México, tras obtener su carnet Pro al conquistar el primer lugar absoluto en el certamen internacional Mr. & Mrs. Universe 2025, realizado en Inglaterra.

    Con una trayectoria de esfuerzo, disciplina y constancia, Armendáriz representó con orgullo a Ciudad Juárez, Chihuahua y México, dejando en alto el nombre del país en una de las competencias más prestigiosas del fisicoculturismo mundial. Su participación fue posible gracias al respaldo de la asociación NABBA Estatal Chihuahua, que acompañó su preparación y viaje al Reino Unido.

    Este triunfo significa un parteaguas para el deporte nacional, ya que posiciona a México dentro del mapa internacional del fisicoculturismo profesional. Clarissa había competido previamente en dos ediciones del Mr. & Mrs. Universe, obteniendo el tercer lugar en ambas ocasiones, hasta que este 2025 logró coronarse campeona absoluta en su tercera participación.

    “Clarissa Armendáriz gana su carnet pro y compite en categoría profesional; nos llevamos el primer lugar. ¡Primera mexicana profesional en la historia de NABBA México y es de Chihuahua! Orgullosos de ti”, celebró Germán Salazar, integrante de NABBA Chihuahua, en redes sociales.

    Con este resultado, Clarissa Armendáriz no solo alcanza un sueño personal, sino que abre una nueva página en la historia del fisicoculturismo mexicano, inspirando a más atletas a romper barreras y a representar con orgullo a México en los escenarios más exigentes del mundo.

