Invitan a participar en la carrera Ponte Pila de la Conade este sábado en Ciudad Juárez

El evento inicia a las 8:00 a. m. en El Chamizal con recorridos de 3 y 5 kilómetros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede este sábado 22 de noviembre del arranque nacional de la carrera Ponte Pila, una iniciativa impulsada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para fomentar la activación física en la población. La etapa inicial, denominada “Para arrancar motores”, se llevará a cabo en el parque El Chamizal, a partir de las 8:00 de la mañana, teniendo como punto de salida la estación del Aqua DIF.

Con recorridos de 3 y 5 kilómetros, el evento busca incentivar la participación de personas de todas las edades, promoviendo la práctica deportiva como herramienta para el bienestar físico y mental. Bajo el lema “Activar y transformar a México”, la carrera forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la cultura física en todos los sectores sociales, de manera organizada, incluyente y continua.

La directora general del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), así como autoridades locales del deporte y representantes de la Conade, han reiterado la invitación a las familias juarenses para sumarse a este evento gratuito y recreativo, que forma parte de las acciones encabezadas por Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Conade.

Este evento será histórico, ya que se desarrollará de forma simultánea en 13 estados del país a lo largo de tres etapas, posicionándose como uno de los esfuerzos más relevantes a nivel nacional para promover estilos de vida saludables y fortalecer el tejido social a través del deporte comunitario.

La organización ha previsto puntos de hidratación y asistencia médica durante el recorrido, así como una logística diseñada para facilitar la participación segura y accesible de personas con distintas capacidades físicas. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, usar ropa cómoda y estar hidratados antes de iniciar la carrera.

Para mayor información sobre inscripciones o detalles del evento, los interesados pueden comunicarse al teléfono (614) 429-3300 ext. 17820 o escribir al correo electrónico [email protected]. Con estas acciones, Ciudad Juárez continúa posicionándose como una ciudad promotora del deporte y la participación comunitaria.

