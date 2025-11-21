Invitan a función de lucha libre “El Fin de la Guerra” de la AAA este domingo en Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento será este 23 de noviembre a las 5:00 p. m. en el gimnasio del Cobach; asistirán estrellas nacionales e internacionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este domingo 23 de noviembre, Ciudad Juárez vivirá una tarde llena de adrenalina y espectáculo con la función de lucha libre “El Fin de la Guerra” de la empresa AAA, evento que promete reunir a grandes figuras del pancracio nacional y local en una cartelera completamente familiar. La cita es a las 5:00 de la tarde en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, ubicado en la avenida Tecnológico y calle Don Pedro Meneses Hoyos.

Luis Quiroz, promotor del evento, informó que esta función marca la décima edición consecutiva de “El Fin de la Guerra” en la ciudad, una tradición que año con año trae a Juárez a algunos de los mejores exponentes de la lucha libre profesional. En esta ocasión, la AAA ha confirmado la participación de talentos destacados tanto del ámbito nacional como internacional.

Encabezando la cartelera estarán el Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal, quienes se enfrentarán en un duelo estelar contra DMT Azul y Texano Jr.. Además, el espectáculo contará con una lucha de alto calibre protagonizada por Psycho Clown y Octagón Jr., quienes se medirán ante Sansón y Forastero, miembros de la dinastía luchística de los Hermanos Chávez.

Quiroz resaltó que varios de los participantes actualmente se encuentran compitiendo también en empresas de renombre internacional, incluyendo la WWE, lo cual añade un atractivo especial a la función. “Este es un evento completamente familiar, ideal para quienes crecieron con la lucha libre y también para las nuevas generaciones que quieren ver a sus ídolos en vivo”, comentó.

La función también contará con la participación de luchadores juarenses, quienes compartirán cartelera con las estrellas de la AAA, dando muestra del talento local que continúa abriéndose paso en escenarios nacionales.

Los boletos ya están a la venta en puntos autorizados como Sounds y Don Boletón, con precios accesibles para todo público. Los organizadores recomiendan adquirirlos con anticipación, ya que se espera una gran asistencia de aficionados a este espectáculo que combina tradición, emoción y espectáculo sobre el cuadrilátero.

Con este evento, Ciudad Juárez reafirma su lugar como una plaza importante para la lucha libre profesional en el norte del país, ofreciendo funciones de calidad con figuras consagradas y emergentes del deporte espectáculo.

