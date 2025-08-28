Movil - LB1 -
    agosto 28, 2025 | 16:48
    Intentarán Indios aprovechar su condición de local frente a Dorados

    POR Redacción ADN / Staff.
    Con la serie de campeonato empatada a un triunfo por bando, la final de la Liga Estatal de Béisbol se reanuda este jueves en el Estadio Juárez de la calle Reforma.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El Play Ball del tercer juego de campeonato entre Indios y Dorados se cantará a las 19:45 horas, mientras que las puertas del estadio se abrirán al público a las 17:30 horas.

    La serie final de la Liga Estatal de Béisbol 2025 se encuentra empatada a un triunfo por bando, y los aborígenes serán durante los tres próximos días, en donde intentarán aprovechar jugar en el parque de pelota de la calle Reforma, y ante su afición.

    La capacidad del Estadio Juárez es de 15 mil aficionados, y de acuerdo a información de la Jurisdicción Numero 1 de Beisbol, se vendieron la totalidad de los boletos.

    Por esta razón la directiva determinó abrir el estadio Carta Blanca, en donde se colocó una pantalla gigante para darle oportunidad a los aficionados.

    El partido dará inició a las 19:45 de la tarde después de una ceremonia protocolaria en donde estarán presentes las autoridades municipales.

