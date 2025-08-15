Inicia el Torneo Nacional de Cachibol

Publicidad - LB2 -

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Carlos Escalante, inauguró el Segundo Torneo Nacional Abierto de Cachibol, competencia que continuará hasta mañana sábado, en el marco del Sport Fest 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- “Estamos impulsando el deporte en esta ciudad fronteriza, el cachibol no se queda atrás y sabemos de la importancia, del ejemplo que ustedes nos brindan como sociedad, como deportistas, ya que todos ustedes son madres y padres de familia y predicar con el ejemplo no es nada fácil, así que hoy los felicito de todo corazón”, comentó el director del IMDEJ.

Son 27 equipos de Coahuila, Yucatán, Tabasco, Baja California y Chihuahua, los que se congregaron en el Gimnasio de Deporte Adaptado “Benito Juárez”, para ser partícipes de la ceremonia inaugural.

El presidente de la Liga Municipal de Cachibol, Javier Torres, dio a conocer que alrededor de 300 jugadores, en ambas ramas, competirán en el torneo nacional.

Las categorías que participarán son de 50-59 años, varonil y femenil; 60-67, ambas ramas; y 68 y más.

Durante la ceremonia, Escalante Suárez entregó un reconocimiento por su trayectoria deportiva a Nora Iliana Chávez. Sus hijos Esmeralda y Christopher Camarena fueron los encargados de recibir la placa.

El director del IMDEJ, quien asistió en representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, estuvo acompañado en el presídium por Javier de la Cruz, coordinador de deportes Lear; Angélica García, secretaria general de Sección 8 de Jubilados y pensionados del SNTE y Laura Montañez, suplente de la secretaria general del SNTE.

