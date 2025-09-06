Inhabilitan a Gabriel Ponce para el juego 7 de la final Dorados-Indios

Publicidad - LB2 -

De momento es el castigo que se le aplica al lanzador profesional, en tanto la comisión de honor y justicia revisa el caso y determina una posible sanción al lanzador.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Gabriel Ponce, lanzador profesional de los Dorados de Chihuahua, fue inhabilitado para el juego de esta noche en el estadio Monumental de la capital del Estado, de donde saldrá el campeón de la temporada 2025 de la Liga Estatal de Beisbol.

Durante el encuentro número seis de la final entre Indios y Dorados, el serpentinero de la capital del estado fue expulsado al utilizar una sustancia indebida, que se presume era brea, lo que le permitía mayor agarre sobre la bola a la hora de tirar al plato.

A través de un comunicado, la Liga Estatal de Béisbol, que dirige Daniel “Chito” Cereceres, determinó que el lanzador profesional de los Dorados de Chihuahua, Gabriel Ponce, no estará disponible para tener actividad en el juego 7 de la Gran Final del Campeonato Estatal.

“De acuerdo al reporte de ampáyer del sexto juego de la Serie Final de la Liga de Béisbol, en el que fue expulsado Gabriel Ponce, no podrá tener participación en el séptimo juego”, informó la Liga Estatal a través de un comunicado.

También se menciona que la comisión de honor y justicia será la que determine al respecto.

