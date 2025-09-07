Movil - LB1 -
    septiembre 7, 2025 | 21:03
    Indios de Juárez agradecen al Presidente Pérez Cuéllar por su apoyo

    POR Redacción ADN / Agencias
    El equipo de beisbol Indios de Juárez presentó ante el Presidente Municipal el trofeo de la Liga de Beisbol Estatal como muestra de agradecimiento por siempre confiar en ellos.

    Ciudad Juárez, Chih .- El flamante campeón de Chihuahua acudió al Estadio 8 de Diciembre para presentar el máximo galardón, pero también para reconocer y agradecer el apoyo incondicional que siempre mostró a la tribu.

    Óscar Chávez, Jurisdiccional de la Zona 1 de Beisbol, dijo que este es un momento trascendental porque se acaba una sequía de 25 años.

    Agregó que Pérez Cuéllar siempre estuvo con el equipo en las buenas y en las malas, desde el primer día mostró su confianza incondicional para la novena fronteriza.

    Este es un momento para celebrar, Indios tiene el compromiso de continuar con sus exitos y logros para poner el nombre de Juárez en todo lo alto.

    Al respecto, Pérez Cuéllar reconoció el esfuerzo y la pasión de Indios por siempre dar lo mejor de sí y poner el nombre de Juárez en todo lo alto.

    “Después de 25 años que Juárez no ha sido campeón, hoy se acabó la sequía gracias a ellos, los jugadores y cuerpo técnico”, aseguró.

