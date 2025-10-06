Movil - LB1 -
    octubre 6, 2025 | 19:03
    Plumas

    Estado

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Staff -
    Juárez / El Paso

    Estado

    Buscan abogados de Duarte que se aclare situación de los bienes asegurados

    El abogado del ex gobernador, Héctor Villasana, dijo que la visita del pasado fin...
    Juárez / El Paso

    Estado

    Los Analistas

    Universitas

    InicioDeportes

    Inauguran mural en honor al luchador “Pagano”

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Centro Fundacional llevó a cabo la entrega oficial del mural con la imagen del juarense estrella de la lucha libre “Pagano, el rey extremo”, dio a conocer la titular de la dependencia, Daniela González Lara.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Contentos de estar aquí, rindiendo homenaje a una de las figuras más importantes actualmente en el deporte de nuestra ciudad, qué además habla de la identidad 100% fronteriza y de todo lo que significa ser de esta bendita tierra”, señaló.

    Dijo que el luchador es un hombre que no le teme a nada, un pachuco rebelde y escandaloso, pero con un corazón enorme; “que mejor que rendirle homenaje desde la transformación de los espacios públicos a través del arte, que es lo que hemos venido haciendo en la dirección del Centro fundacional”.

    Por su parte, José Julio Pacheco Hernández “Pagano”, agradeció tanto al Gobierno Municipal, así como a la muralistas por la obra plasmada en el edificio situado en el cruce de las calles Mariano Samaniego y Santos Degollado.

    “Esta pintura es muy especial para mí, ya que se encuentra en la esquina del Gimnasio Municipal Josué “Neri” Santos De León, en donde desde niño soñaba entrar desde los vestidores haata el ring”, expresó visiblemente emocionado.

    La autora del mural, Ana Infante, señaló que fue un trabajo lleno de admiración de principio a fin, por lo que representa “Pagano” para las generaciones de deportistas, así como para la imagen de Ciudad Juárez en otros lugares del mundo.

    Durante la entrega, algunos ciudadanos se detuvieron para acercarse a saludar y tomarse fotos con la estrella de la lucha libre.

    Historias Recientes

    Estado

