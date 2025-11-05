Impartirán clínica internacional de básquetbol en Ciudad Juárez del 14 al 17 de noviembre

Publicidad - LB2 -

Entrenadores europeos de alto nivel compartirán estrategias y fundamentos del baloncesto moderno en el Gimnasio Bertha Chiu.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede de una clínica internacional de básquetbol dirigida a entrenadores, jugadores, árbitros y aficionados que buscan perfeccionar sus habilidades y conocimientos técnicos en este deporte. El evento se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre en el Gimnasio Municipal “Bertha Chiu”, y contará con la participación del reconocido entrenador español Alejandro “Aíto” García Reneses y del exjugador y directivo Joaquín Costa Prat.

La actividad fue anunciada por el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Carlos Escalante, quien destacó el respaldo del Gobierno Municipal para seguir trayendo a la ciudad eventos formativos de alto nivel. “Es interés del alcalde Cruz Pérez Cuéllar seguir impulsando el desarrollo de entrenadores y jugadores no solo en el básquetbol, sino en diversas disciplinas deportivas”, expresó.

La clínica, organizada en conjunto con la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (Ademeba), estará centrada en los fundamentos ofensivos y defensivos del baloncesto moderno, defensa a presión, contraataques, construcción de sistemas de juego, preparación física y mental de selecciones, así como planificación táctica por estilos.

El presidente estatal de Ademeba, Jorge Medina, explicó que el evento arrancará el viernes 14 a las 4:00 de la tarde y concluirá el lunes 17 por la tarde. Tiene un costo de recuperación de 1,500 pesos, ya que incluye el traslado del staff, materiales didácticos y sesiones intensivas de entrenamiento con los ponentes internacionales.

Entre los instructores destaca Alejandro “Aíto” García Reneses, una figura histórica del baloncesto europeo. Nacido en Madrid en 1946, ha sido entrenador de equipos como FC Barcelona, Joventut de Badalona, Unicaja Málaga, CB Sevilla, Gran Canaria y ALBA Berlín. Bajo su dirección, la selección española obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Es ampliamente reconocido por su estilo innovador y por ser formador de grandes talentos.

Lo acompañará Joaquín Costa Prat, exjugador y entrenador español con una carrera consolidada tanto en la cancha como en la gestión deportiva. Fue entrenador asistente del Joventut de Badalona en los años ochenta y posteriormente presidente del Club Baloncesto Gran Canaria entre 2011 y 2016.

El evento representa una oportunidad única para que entrenadores locales, estudiantes de educación física, cuerpos técnicos y deportistas de la región accedan a una formación de primer nivel sin salir del país. Las inscripciones ya están abiertas y se espera una amplia participación de representantes de clubes, ligas estudiantiles y escuelas deportivas de la región norte del estado.

La clínica forma parte de los esfuerzos por profesionalizar el deporte juarense y fomentar espacios de aprendizaje con estándares internacionales. El Instituto Municipal del Deporte reiteró su compromiso de seguir promoviendo eventos de capacitación y actualización en beneficio de la comunidad deportiva fronteriza.

