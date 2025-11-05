Imparten Bravos Juárez clínicas deportivas a estudiantes del suroriente

Publicidad - LB2 -

El programa busca mejorar habilidades deportivas y detectar talentos entre jóvenes de nivel básico y medio superior.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal y el F.C. Bravos de Juárez, estudiantes de distintas escuelas de la ciudad participan en clínicas deportivas impartidas por jugadores y cuerpo técnico del club fronterizo. Las actividades, que se llevan a cabo en el Estadio 8 de Diciembre, están enfocadas en mejorar habilidades deportivas, promover la convivencia escolar y detectar jóvenes con potencial destacado en el fútbol.

Alejandra de la Vega, propietaria del equipo Bravos, expresó su entusiasmo por la respuesta de la comunidad estudiantil, destacando la importancia de que el club tenga presencia activa en diversas zonas de la ciudad. “Es muy importante que el equipo de Bravos tenga presencia en todo Juárez y uno de nuestros objetivos primordiales es acercar a los jóvenes a estos jugadores que son una inspiración para ellos”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a hombres y mujeres jóvenes para que se sumen al programa.

En esta ocasión participaron alumnos de la Escuela Secundaria Federal 17, 19, 21, así como de las Técnicas 93 y 97. De acuerdo con Guillermo Alvídrez Olivas, director de Educación Municipal, también se ha extendido la invitación a planteles de nivel medio superior. Explicó que además de promover la actividad física y el trabajo en equipo, se busca generar espacios de convivencia entre jóvenes, fuera del entorno escolar tradicional.

Alvídrez agregó que este programa, impulsado por la Dirección General de Educación Municipal y la Coordinación General de Comunicación Social, incluye también una labor visorial para identificar a estudiantes con habilidades deportivas sobresalientes. “Es una oportunidad para que los alumnos muestren su talento, y en algunos casos, puedan ser considerados para procesos de formación más avanzados”, señaló.

Esta es la tercera fecha en la que se realiza el programa, luego de haberse desarrollado con éxito en el CBTIS 128 y en las instalaciones de La Montada. Las clínicas incluyen consejos prácticos, ejercicios técnicos y tácticos, así como charlas con integrantes del equipo profesional que buscan motivar a las y los jóvenes participantes.

Al concluir las actividades, los estudiantes tuvieron la oportunidad de convivir y tomarse fotografías con los jugadores del F.C. Juárez, fortaleciendo el vínculo entre el club y la comunidad escolar. Las autoridades informaron que se espera programar nuevas fechas en otros sectores de Ciudad Juárez, con el propósito de continuar fomentando el deporte y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en la ciudad.

