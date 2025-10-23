Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 23, 2025 | 10:30
    InicioDeportes

    Gana oro la arquera Nancy Vicencio en los Juegos Panamericanos

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La arquera juarense Nancy Vicencio regresó de los Juegos Panamericanos de Arquería con el oro y una destacada actuación junto al equipo mexicano, en Puerto Varas, Chile.

    Ciudad Juárez, Chih .- Seis arqueros juarenses fueron parte de estos Juegos Panamericanos de Arquería efectuado el pasado fin de semana, entre ellos Darcing Martínez, en barebow; Israel Hernández, en tradicional varonil; Nancy Vicencio, en tradicional femenil; Diana Vázquez, en compuesto femenil; Ana Luisa Lara, en longbow femenil y Roberto Escamilla como coach.

    Vicencio se colgó la medalla dorada al quedarse con el primer lugar, además de dos medallas de plata, una por equipo de cuatro y otra por equipo mixto, mientras que la también juarense Ana Luis Lara se quedó con el bronce.

    - Publicidad - HP1

    Tras este gran triunfo en Chile, los arqueros fronterizos se preparan para su participación en el Archery Fest 2025, el cual se llevará a cabo este 24, 25 y 26 de octubre en el rancho La Rinconada.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:48:11
    ADN TV

    A CONTRALUZ 034 | Derechos de las Víctimas con Constantino Hernández

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de los Derechos de las Víctimas con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Gobernación, Coespris y Recaudación de Rentas ¿Qué más falta para remover a sus titulares?: María Antonieta Pérez Reyes

    Las tres dependencias estatales están afectando directamente a los juarenses. Chihuahua, Chih .- La diputada...
    Estado

    Gestiona María Antonieta Pérez atención médica vitalicia a Carlos Rodríguez Sáenz

    Gracias a gestiones de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, también se brindará apoyo...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.