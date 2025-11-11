Está listo el IMDEJ para la votación del Deportista del Año 2025 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El jurado elegirá a los ganadores el 18 de noviembre entre más de 50 perfiles registrados en distintas categorías deportivas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) anunció que se encuentra listo para llevar a cabo la votación del premio Deportista del Año 2025, una de las distinciones más importantes que se otorgan al talento deportivo local, luego de haber cerrado con éxito la etapa de recepción de propuestas.

El director del IMDEJ, Juan Escalante, informó que el próximo 18 de noviembre se realizará la votación oficial en las instalaciones del Instituto, ubicadas en la avenida De las Américas #350 sur, en la colonia Partido Romero. Un jurado conformado por representantes de diversos medios de comunicación especializados en deportes será el encargado de elegir a las y los ganadores de esta edición.

En total, se registraron más de 50 candidatos en diversas categorías. En la categoría principal de Deportista del Año, se inscribieron 18 atletas que representan una amplia gama de disciplinas. En la categoría de Talento Deportivo, se contabilizaron 13 registros, mientras que en Atleta Paralímpico y Entrenador Amateur, se postularon 8 perfiles.

El proceso también incluye a quienes han destacado en áreas profesionales: 3 deportistas profesionales, 3 entrenadores profesionales, así como 1 equipo amateur, 4 promotores deportivos amateurs, 1 promotor deportivo profesional y 2 maestros de educación física.

El cierre oficial para la recepción de trayectorias deportivas fue el pasado lunes 10 de noviembre a las 3:00 de la tarde, tras lo cual comenzó el análisis de los expedientes por parte del equipo técnico del IMDEJ, para su posterior presentación ante el jurado calificador.

El premio busca reconocer el esfuerzo, disciplina y logros de quienes han representado con orgullo a Ciudad Juárez a nivel local, estatal, nacional e internacional, tanto en competencias convencionales como en el deporte adaptado. Además, destaca la labor de entrenadores, promotores y docentes que contribuyen al desarrollo integral de la cultura física en la región.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en fecha próxima a determinarse, y contará con la presencia de autoridades municipales, comunidad deportiva y familiares de los galardonados. El IMDEJ reiteró su compromiso con el impulso al deporte juarense, reconociendo a quienes con su trabajo y constancia enaltecen el nombre de la ciudad.

