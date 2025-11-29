Empata FC Juárez con Toluca, pero queda fuera del Apertura 2025

Publicidad - LB2 -

Los Bravos no lograron revertir el marcador global y se despiden en cuartos de final de la Liga MX.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El equipo de FC Juárez empató sin goles ante Toluca en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, pero el resultado no fue suficiente para mantenerse con vida en la Liguilla, luego de caer 2-1 en el marcador global. El encuentro se disputó este domingo en el Estadio “Nemesio Diez”, donde los Diablos Rojos confirmaron su pase a semifinales.



Desde el arranque, el conjunto local, dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed, mostró orden y disciplina táctica, consciente de que el empate le bastaba para avanzar, tras haber remontado el partido de ida disputado en Ciudad Juárez, donde se impusieron 1-2.

Por su parte, los Bravos, urgidos por un gol que igualara la serie, intentaron abrir espacios y buscar el arco rival, pero se encontraron con una zaga bien plantada y un mediocampo que cortó eficazmente sus intentos de generación ofensiva. La escuadra juarense no logró concretar acciones de peligro real, y sus variantes desde el banquillo no lograron modificar el rumbo del encuentro.

El ritmo del partido se mantuvo tenso, especialmente para el conjunto fronterizo, que necesitaba al menos un gol para forzar el alargue. Sin embargo, la escasez de oportunidades, la falta de precisión en el último tercio y la solidez defensiva de Toluca terminaron por sepultar sus aspiraciones.

La afición mexiquense respondió con entusiasmo y respaldo constante desde las gradas, celebrando cada despeje y cada minuto que se consumía en el reloj. En la recta final, el cuadro rojo supo administrar la ventaja y el tiempo, sellando su boleto a la siguiente ronda sin arriesgar de más.

Con el silbatazo final, Toluca selló su clasificación a las semifinales de la Liga MX, dejando atrás a un FC Juárez que no pudo capitalizar su condición de local en el juego de ida ni revertir la situación como visitante. Para los fronterizos, la eliminación deja una sensación de frustración tras una serie cerrada en la que el esfuerzo no fue suficiente.

Ahora, los Diablos Rojos se preparan para enfrentar la siguiente fase con el objetivo de pelear por el título del Apertura 2025, mientras los Bravos regresarán a la frontera con la tarea de replantear su proyecto deportivo rumbo al Clausura 2026.