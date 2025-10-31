Dodgers vencen en Toronto y llevan la Serie Mundial al séptimo juego

Publicidad - LB2 -

La novena angelina resistió el embate de los Azulejos y buscará repetir el título este sábado.

Toronto, Canadá (ADN/AFP) – Los Dodgers de Los Ángeles se aferraron a la vida este viernes al imponerse 3 carreras a 1 ante los Azulejos de Toronto en el sexto juego de la Serie Mundial 2025, disputado en el Rogers Centre de la ciudad canadiense. Con este resultado, la serie queda empatada 3-3 y se definirá en un séptimo y definitivo encuentro este sábado, también en territorio canadiense.

El conjunto angelino, que busca revalidar el título obtenido en 2024, mostró temple en un estadio colmado con más de 45 mil aficionados que esperaban ver coronarse a los Azulejos por primera vez desde 1993. Sin embargo, la sólida actuación del abridor japonés Yoshinobu Yamamoto, junto con una jugada clave del puertorriqueño Kiké Hernández, frustraron las aspiraciones locales, al menos por una noche más.

La ofensiva de los Dodgers se activó temprano en el juego. En la tercera entrada, Mookie Betts —quien había estado discreto a lo largo de la serie— conectó un hit decisivo que impulsó dos carreras, suficientes para poner a los visitantes en control del marcador. Una tercera anotación completó la ventaja que los angelinos supieron defender con su bullpen.

Toronto tuvo su momento en el último tercio del partido, cuando colocó corredores en segunda y tercera base, amenazando con empatar. Fue entonces que Kiké Hernández protagonizó una acción defensiva que frenó el ataque, robando lo que parecía un imparable clave para los Azulejos y asegurando la victoria visitante.

El bateo de Toronto, que había sido consistente a lo largo de la serie, lució apagado en el momento más importante. Su figura principal, Vladimir Guerrero Jr., tuvo una noche para el olvido, al igual que otras piezas clave de la ofensiva canadiense. Los locales, que habían ganado sus tres juegos anteriores con contundencia, no pudieron descifrar el pitcheo de Yamamoto ni aprovechar sus escasas oportunidades ofensivas.

Por parte de los Dodgers, Shohei Ohtani volvió a quedarse sin brillar con el madero, pero el equipo encontró en su defensiva y pitcheo los argumentos suficientes para alargar la serie. Repetir el campeonato representaría un logro inédito desde el tricampeonato de los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.

El séptimo juego, que se disputará este sábado 1 de noviembre, promete emociones al límite. Será la primera vez desde 2019 que una Serie Mundial se define en un último partido, lo que añade dramatismo a una rivalidad que ha ido en aumento en esta serie. Para Toronto, es la oportunidad de volver a la cima después de más de tres décadas. Para Los Ángeles, es la posibilidad de consolidar una dinastía moderna en el béisbol de las Grandes Ligas.