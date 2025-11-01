Dodgers conquistan la Serie Mundial con remontada épica en Toronto

Publicidad - LB2 -

Los Ángeles se convierte en bicampeón tras vencer 5×4 a los Azulejos en un séptimo juego inolvidable.

Toronto, Canadá (ADN/AFP) – En un final digno de película, los Dodgers de Los Ángeles lograron este sábado su segunda Serie Mundial consecutiva, al imponerse por 5 carreras a 4 a los Azulejos de Toronto en 11 entradas, sellando una remontada histórica que los consagra como los primeros bicampeones de las Grandes Ligas desde el tricampeonato de los Yankees de Nueva York (1998–2000).

El séptimo juego, disputado en un Rogers Centre al límite de su capacidad, fue un torbellino de emociones que mantuvo en vilo a más de 45 mil aficionados. Los Azulejos tenían el título en sus manos con una ventaja de 4×2 hasta la novena entrada, pero un inesperado jonrón del venezolano Miguel Rojas con dos outs igualó el marcador, forzando entradas extra y congelando la euforia canadiense.

Rojas, de 36 años, no conectaba un cuadrangular en postemporada desde 2020. “No intentaba batear un jonrón. Este es el primero que le pego a un derecho en todo el año y llegó en el momento más importante de mi carrera”, declaró el infielder tras convertirse en el héroe inesperado de la noche.

El relevo de la hazaña lo tomó Will Smith, quien en la undécima entrada conectó el jonrón que definió la serie y silenció nuevamente a la afición local. La defensa también fue clave: una atrapada agónica del cubano Andy Pages en el jardín derecho y una acción de Rojas en el infield evitaron que Toronto cerrara el partido a su favor en el noveno episodio, cuando tuvieron las bases llenas.

El abridor Shohei Ohtani, figura estelar de los Dodgers, tuvo una actuación breve pero significativa. A pesar de comenzar el juego tras un corto descanso, fue sacudido por un jonrón de tres carreras de Bo Bichette, quien puso adelante a los Azulejos en el segundo inning. Ohtani permitió cinco hits antes de ser retirado, dejando la carga a un cuerpo de lanzadores que respondió con temple.

Uno de los grandes protagonistas desde la lomita fue el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien menos de 24 horas después de lanzar en el sexto juego, regresó al montículo y cerró el encuentro lanzando los últimos 2.2 innings sin permitir anotación, consolidando su papel como el héroe silencioso de la serie.

El juego también estuvo cargado de tensión emocional y física. En el séptimo episodio, un pelotazo del relevista angelino Justin Wrobleski al venezolano Andrés Giménez desató un conato de bronca, elevando aún más la temperatura de un partido que ya era candente por su propia naturaleza.

Con este título, los Dodgers no solo defienden su corona de 2024, sino que consolidan una era de éxito sostenido, algo que no se veía desde la dinastía de los Yankees. Para Toronto, que no gana una Serie Mundial desde 1993, el desenlace fue un golpe duro tras rozar la gloria con una afición volcada a su equipo.

La Serie Mundial 2025 pasará a la historia como una de las más emocionantes de las últimas décadas, marcada por el dramatismo, las remontadas y actuaciones legendarias que refrendan el poder emocional del béisbol cuando todo está en juego.