Disfruta este fin de semana de diversas actividades en el Sport Fest 2025

Directivos del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez y de las Ligas Deportivas Municipales, dieron a conocer en conferencia de prensa las actividades para el próximo fin de semana en el Sport Fest 2025, en las que se tendrán torneos de talla local, estatal y nacional.

Ciudad Juárez, Chih .- El sábado 16, en la Ciclopista Municipal “Pablo Darancou” se llevará a cabo un recorrido de 7 kilómetros en la “Rodada por la Paz”, a partir de las 6:30 de la tarde; se invita a la población juarense para que salga con su bicicleta, patines o patineta y disfrute de un paseo familiar seguro dentro y fuera de la ciclopista.

Del viernes 15 al domingo 17, se llevará a cabo el Torneo Regional de Handball Sport Fest 2025, en las categorías infantil y cadete, con la participación de 22 equipos, entre ellos del estado de Sonora y municipios de Chihuahua.

Los juegos serán en la Unidad Deportiva Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y en la Escuela Secundaria Técnica 44, de manera simultánea, a partir del viernes a las 2:00 de la tarde.

El domingo se llevarán a cabo las finales en la Escuela Secundaria Técnica 44, en donde además serán las premiaciones.

Desde el jueves 14 al domingo 17, se tendrá la participación de 32 equipos que buscarán la gloria en el Torneo Sport Fest 2025 que organiza la Liga Municipal de Basquetbol.

Los juegos se llevarán a cabo en los gimnasios Fernando Tizcareño, Bertha Chiu y el Adaptado “Benito Juárez”.

A partir de mañana jueves 14, se llevará a cabo en tres gimnasios de manera simultánea, el segundo Torneo Nacional de Cachibol, donde más de 100 adultos mayores distribuidos en 31 equipos buscan la victoria.

En el Gimnasio Adaptado “Benito Juárez” jugará la categoría 67 y más, en el Bertha Chiu la categoría 50 y 60 femenil, en tanto que en el Gimnasio del Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, serán los partidos de la categoría 50 y 60 varonil.

Por otra parte, 66 equipos participaran en el Torneo Municipal de Béisbol Sport Fest, en varias categorías convocadas por la liga Municipal de Béisbol.

El domingo en el campo de la UACJ será la final de la liga 13-14 y en el campo de la Liga Granjero se disputará la final de la categoría 15-16, a partir de las 6:30 de la tarde, mientras las demás categorías continuarán sus partidos de clasificación en busca de llegar a la final.

En la conferencia de prensa participaron Juan Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte; Saraí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo del IMDEJ; Jesús Pedroza, secretario de la Liga Municipal de Béisbol; Luis Carlos Delgado, presidente de la Liga Municipal de Hándbol; César Aguilar, presidente de la Liga Municipal de Basquetbol y Javier Torres García, entrenador de cachibol.

