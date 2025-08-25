Movil - LB1 -
    agosto 25, 2025
    Dió inicio este fin de semana el Torneo de Pueblos Originarios

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El fin de semana se realizó el Torneo de Futbol de Pueblos Originarios en la categoría varonil, en el marco del Sport Fest 2025, con la participación de más de 20 equipos de diferentes comunidades asentadas en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih .- El torneo tuvo como sede el Estadio 10 de Noviembre, con el formato round robín, donde el equipo que seguía ganando cada partido avanzaba a la fase final y el que obtenía dos derrotas terminaba su participación de inmediato. Las semifinales se jugaron entre los Alebrijes vs los Taurus y los Sureños vs Unión Oaxaca.

    El equipo ganador del torneo fue Alebrijes, con un marcador de 2-1 sobre Sureños; el tercer lugar lo ganaron los de Taurus con marcador de 2-1 sobre Unión Oaxaca.

    Los equipos ganadores de en femenil fueron, tercer lugar Cepoli, segundo las Leonas y el primero las Usileñas.

    La regidora y coordinadora de Pueblos y Comunidades Indígenas, Mayra Karina Castillo y la coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto Municipal del Deporte, Saraí de los Santos, entregaron las medallas de participación.

