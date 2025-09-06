Dependerá sanción a Gabriel Ponce del reporte de ampáyeres

Publicidad - LB2 -

El lanzador estelar de Dorados de Chihuahua fue expulsado en el sexto de la serie frente a Indios, al ser sorprendido utilizando una sustancia indebida.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La sanción en contra de Gabriel Ponche por utilizar una sustancia indebida a la hora de lanzar dependerá del reporte del cuerpo de ampáyeres que sancionaron el sexto de la serie de campeonato entre Indios y Dorados, la noche de este viernes en el Estadio Monumental.

Cuando se jugaba la parte alta de la cuarta entrada, el ampáyer principal, Sócrates Marín, solicitó tiempo al detectar que Ponce se llevaba la mano de lanzar a la canilla izquierda, por lo que fue a revisar, y ante su sorpresa encontró una sustancia aun no especificada que le permitía un mayor agarre a la bola, y con ello, mayor efectividad en sus lanzamientos.

- Publicidad - HP1

De acuerdo al reglamento se puede considerar sustancias extrañas ilegales, aquellas que permitan tener un mejor agarre de la pelota mientras, recurso al cual, al parecer, recurrió el estelar de Dorados la noche de este viernes cuando la pizarra se encontraba empatada a una carrera, en un encuentro en donde finalmente Indios se alzó con la victoria con pizarra de 4 carreras por 3.

La Liga Estatal de Béisbol está a la espera del reporte del ampáyeo para determinar lo procedente en un hecho inédito en la Liga Estatal de Béisbol en Chihuahua.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.