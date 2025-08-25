Movil - LB1 -
    agosto 25, 2025
    Debutará Valentina Muñoz en el profesional de boxeo

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con 18 años de edad y recién terminada su educación preparatoria, Valentina Muñoz asegura estar preparada para debutar en el boxeo profesional para el próximo mes de octubre.

    Ciudad Juárez, Chih .- Valentina tiene una trayectoria en el deporte de los puños, el cual inició a los 9 años de edad; visitó el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez para mostrar sus medallas y cinturones de campeona.

    “Soy campeona municipal, estatal, regional y nacional, estuve representando a México en España en el Torneo Internacional Femenil donde obtuve el tercer lugar”, comentó la pugilista.

    Una difícil pelea ocurrió en el mundial de Asia, al enfrentarse a una peleadora de República de Kazajistán, donde recuerda que la decisión de los jueces no le favoreció, a pesar de considerarse ganadora por su esquina.

    Sin embargo, Valentina confía en el esfuerzo que desarrolla a diario, corriendo antes de amanecer y entrenando cada vez más por las tardes, además admira el profesionalismo de la primer campeona del Consejo Mundial de Boxeo Jackie “La princesa Azteca” Nava y sueña con ser mejor que ella en el futuro.

    “Cada vez que subo al ring le dedico la pelea a mis papás, a mi hermana, a mi novio, mis entrenadores a toda la gente que cree en mí y me apoya”, resaltó emocionada Valentina.

    Debido a su próximo debut en los profesionales, la juarense hará una breve pausa para ingresar a la universidad en la carrera de nutrición.

    La empresa World Champions Figths será la encargada de sortear a una contrincante a su nivel para tan esperado debut.

