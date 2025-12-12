Cumplen con el pesaje boxeadores de Noche de Estrellas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La cartelera avalada por la Comisión de Box se realizará este sábado en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los boxeadores que integran la cartelera de la función “Noche de Estrellas” cumplieron este viernes con el pesaje oficial, con lo que quedó confirmada la realización de la gala boxística programada para este sábado en Ciudad Juárez.

En la pelea estelar, Uziel “Muñeco” Belman y Alan “Superman” Ayala marcaron en la báscula 65.200 y 64.700 kilogramos, respectivamente, quedando listos para su combate pactado a ocho rounds en la división de los 65 kilos.

Para la pelea semifinal, Jesús “Gallo Negro” Mendoza y David “Chino” Ortiz registraron pesos de 70.500 y 70.700 kilogramos, cumpliendo con lo establecido para su enfrentamiento a seis rounds dentro de la categoría de los 71 kilogramos.

Uno de los combates más esperados de la noche será el enfrentamiento a diez rounds en peso completo entre Laila Michel Martínez y Nataly Cárdenas Medrano, quienes marcaron 119 y 97.500 kilogramos, respectivamente, superando satisfactoriamente el requisito del pesaje.

En la división súper mosca, Karla “La Traviesa” Sáenz detuvo la báscula en 52.700 kilogramos, mientras que su rival Alejandra Loya Acosta registró 51.800 kilogramos, quedando oficializado su combate a seis rounds.

Dentro del peso súper ligero, Edwin “DJ” Villalobos y Renée “El Toro” Monfil marcaron 63.200 y 63.500 kilogramos, respectivamente, previo a su compromiso de este sábado.

En el peso mosca, Valentina “Titina” Muñoz cumplió con la báscula al registrar 49.200 kilogramos, al igual que su rival Ileana Montes, quien marcó 50.600 kilogramos, aprobando así el debut profesional de Muñoz en un combate pactado a cuatro rounds.

El resto de los peleadores que conforman la cartelera también cumplieron con el pesaje y los exámenes médicos correspondientes, mismos que fueron avalados por la Honorable Comisión de Box, presidida por Lorenzo Soberanes.

Finalmente, Víctor Zavalza, representante de la WCF, agradeció el respaldo del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, así como del director del Instituto Municipal del Deporte, Juan Carlos Escalante, para la realización de esta función en el renovado Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, donde se llevarán a cabo 12 combates, iniciando a la 1:00 de la tarde con peleas amateur y a las 5:00 de la tarde con los encuentros profesionales.

