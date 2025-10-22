Correrán la Belikonas 200 este fin de semana

Publicidad - LB2 -

Una nueva fecha del Campeonato Arco 2025 se llevará a cabo este fin de semana, cuando se corra la carrera Belikonas 200 en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- El rugido de los motores volverá a encender el desierto juarense con el rosado equipo femenil Belikonas 200 los días 24 y 25 de octubre.

Además es la fecha en apoyo a la concientización del cáncer de mama y la quinta del Campeonato Arco 2025, se dio a conocer en conferencia de prensa.

La contingencia se realizará el viernes 24, de 4:00 la tarde a 10:00 de la noche en la agencia de autos GWM, donde los aficionados podrán convivir con los pilotos y tomarse fotos con los autos y disfrutar de buen ambiente previo a la competencia.

Mientras que las carreras se llevarán a cabo el sábado 25 en la carretera Juárez – Casas Grandes, kilómetro 19, primero inician las motos que saldrán a partir de las 9:00 de la mañana y los autos a las 2:00 de la tarde.

La entrada es gratuita, ideal para disfrutar en familia; se invita al público a mantener limpio el lugar y recordar que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas durante la competencia.

El evento cuenta con el respaldo de grandes equipos y patrocinadores, además del apoyo del IMDEJ y el Gobierno Municipal de Juárez.

En la conferencia de prensa realizada en el Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez, asistió Aimé O’Farril, coordinadora de Comunicación Social; Daniel Ugalde, presidente de la Liga Municipal de Off Road; Dianahi Félix, piloto; Alfredo Ramírez, coordinador de check point y Cristina Payán, representante de Arco.

