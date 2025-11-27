Correrá la Galleta de Jengibre en tradicional carrera navideña del IMDEJ

Publicidad - LB2 -

La carrera de 3 y 10K será el 21 de diciembre en El Chamizal y cerrará el Circuito Atlético Pedestre 2025.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las actividades de cierre del año y en apoyo a la campaña Santa Bombero, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) anunció la realización de la tradicional Carrera Navideña de 3 y 10 kilómetros, con temática de la Galleta de Jengibre. El evento se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre a las 8:00 de la mañana en el Parque El Chamizal.

La competencia marcará el cierre oficial del Circuito Atlético Pedestre 2025, y como en ediciones anteriores, tendrá un enfoque solidario: la inscripción consiste en la donación de un juguete nuevo, no bélico y preferentemente sin baterías, que será destinado a niñas y niños de escasos recursos a través del programa Santa Bombero. Los juguetes pueden entregarse en el Estadio 20 de Noviembre en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Durante la conferencia de prensa de presentación, el director del IMDEJ, Juan Carlos Escalante, mostró la playera y medalla conmemorativas de esta edición, ambas con diseño navideño centrado en la figura de la galleta de jengibre, que también estará presente como botarga durante el recorrido. “Es una carrera pensada para disfrutar en familia, hacer deporte y compartir el espíritu navideño con quienes más lo necesitan”, expresó.

El coordinador del Circuito Atlético Pedestre, David Serna, detalló el recorrido que harán los corredores, destacando que se trata de una de las rutas favoritas entre los participantes. Iniciará en el interior de El Chamizal y abarcará calles como Heroico Colegio Militar, Costa Rica, Rafael Pérez Serna y el retorno por la zona de patios fiscales. También pasará por la Isla de Tarzán, el Museo de Arqueología e Historia, y concluirá en el parque DIF.

Además del recorrido, se colocarán al menos tres estaciones para fotografías, incluyendo una en la estación de bomberos y dos más dentro del parque, donde los corredores podrán tomarse fotos con personajes navideños como Santa Claus, el Grinch y la Galleta de Jengibre. También estará presente Bombo Can, la mascota de Protección Civil.

Karla Escalante, regidora coordinadora de la Comisión del Deporte, y Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, acompañaron el anuncio y reiteraron que la carrera busca combinar activación física, sana convivencia y solidaridad en una temporada donde muchas familias requieren apoyo.

La carrera navideña se ha consolidado como una de las más esperadas del calendario atlético local, no solo por su ambiente festivo, sino también por su sentido social. Autoridades del IMDEJ invitaron a la comunidad a participar activamente y contribuir con juguetes para que más niñas y niños tengan una Navidad con alegría y esperanza.

