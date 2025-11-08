Convoca Dirección de Educación al 4to Torneo de Ajedrez Municipal “Sor Juana Inés de la Cruz”

Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 15 de noviembre con inscripción gratuita para participantes de todas las edades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal lanzó la convocatoria para participar en el 4to Torneo de Ajedrez Municipal 2025, denominado “Por la medalla Sor Juana Inés de la Cruz”, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre a las 10:00 de la mañana en la Biblioteca Bonanza Biné, ubicada en el fraccionamiento Paseo del Real.

Guillermo Eduardo Alvídrez Olivas, titular de la dependencia, explicó que el torneo forma parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal por fomentar actividades académicas, recreativas y culturales para todos los sectores de la población. Resaltó que este tipo de eventos no solo promueven el pensamiento estratégico y la concentración, sino que también fortalecen la convivencia comunitaria.

“El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ha sido enfático en impulsar espacios donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan desarrollar sus habilidades en entornos sanos y accesibles”, señaló Alvídrez. Por ello, el torneo contará con categorías para menores, adolescentes y adultos, permitiendo la participación abierta de ajedrecistas de distintos niveles y edades.

La inscripción al torneo es completamente gratuita, y puede realizarse a través del formulario en línea habilitado por la dependencia. El enlace de registro está disponible en las redes sociales oficiales del municipio y de la Dirección de Educación. La convocatoria está dirigida tanto a jugadores experimentados como a principiantes y público en general que desee sumarse a esta jornada cultural.

Al término del evento, se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría con medallas conmemorativas y diplomas. Además, todos los participantes recibirán un reconocimiento digital por su participación en el torneo, como parte del compromiso institucional por fomentar el deporte ciencia en el municipio.

La Biblioteca Bonanza Biné será nuevamente la sede de este torneo, la cual se ha convertido en un punto de encuentro para eventos educativos y culturales. Las autoridades invitan a las familias juarenses a asistir como público y apoyar a los competidores, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social y a la promoción de actividades que estimulan el aprendizaje.

La Dirección de Educación Municipal reiteró que el torneo forma parte de una estrategia integral para impulsar el ajedrez como herramienta pedagógica y de desarrollo personal, e invitó a las escuelas, clubes y colectivos a participar activamente en esta cuarta edición.

