Continúa Mía Fernanda haciendo historia en el ajedrez

La talentosa ajedrecista juarense Mía Fernanda Guzmán García, de tan solo 12 años de edad, se consagró Campeona Nacional Sub -23 Femenil 2025, marcando un logro sin precedentes en el ajedrez mexicano por la edad a la que lo consigue y el nivel competitivo que se tuvo en el torneo.

Ciudad Juárez, Chih .- El campeonato se llevó a cabo del 10 al 12 de octubre en la sede del Comité Olímpico Mexicano de la Ciudad de México, en Sistema Suizo a 6 rondas y fue clasificatorio para la Olimpiada Mundial 2026 y validez para rating FIDE y Nacional.

Desde Ciudad Juárez, Mía dio una actuación excepcional frente a rivales de gran experiencia como Daniela Ordóñez (Tamaulipas), Tablas con Daniela Mukul (Yucatán) y Estefanía Benito (Tabasco).

También obtuvo dos triunfos decisivos que la proyectaron al campeonato sobre Kimberly Castillo (Edomex) y WNM Brenda Cabrera (Yucatán) y una ronda final frente a WCM Lhia Castellanos (Yucatán) que consolidó su título.

Con un desempeño de 2087 y un aumento de +47 puntos FIDE, Mía cerró un torneo impecable, asegurando además su lugar en el Equipo Olímpico Femenil rumbo a Uzbekistán 2026.

Mía continuará trabajando y preparándose para el Mundial de Uzbekistán en 2026, mientras, tendrá eventos como el Nacional de Monterrey del 14 al 19 de octubre y el Torneo Internacional Perla del Desierto que se realiza en Juárez del 30 de octubre al 2 de noviembre.

