Concluye el Torneo de Voleibol Sport Fest 2025

Publicidad - LB2 -

Las Gladiadoras vencieron en la final femenil libre a las liebres del Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, consagrándose así campeonas del Torneo de Voleibol Sport Fest 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- En las categorías infantil femenil mini, la escuadra de Mapaches ganó el primer lugar al vencer a Dragones.

- Publicidad - HP1

Las Lobas Azules se consagró en la infantil categoría femenil al imponerse a Lobas Doce, mientras que el tercer lugar fue para el equipo de Lobas.

En la categoría infantil varonil, Lobos venció a la Secundaria Técnica 80 llevándose así la medalla de oro.

En la categoría libre varonil, el tercer lugar fue para el equipo de California, el segundo lugar para el equipo Perros K9 y el primero para el equipo Perros.

En la ceremonia de premiación estuvo Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.