    agosto 25, 2025 | 15:48
    Compiten seleccionados Juarenses de Street Soccer en Noruega

    POR Redacción ADN / Agencias
    Los seleccionados juarenses de Street Soccer se encuentran en Oslo, Noruega, en donde participan en el Mundial de la Homeless World Cup.

    Ciudad Juárez, Chih .- Cristian Méndez es parte del staff técnico de los equipos nacionales, Gabriela Hernández y Dulce Moreno, se desempeñan como jugadora de campo y arquera, respectivamente.

    El equipo mexicano arrancó con el pie derecho y derrotó por marcador de 12-0 a Irlanda del Norte en el primer encuentro, con destacada participación de las juarenses que iniciaron como titulares.

    Dulce Moreno, como portera, mantuvo su arco en cero y Gabriela Hernández anotando y asistiendo para la goleada.

    En el segundo encuentro, México derrotó 13-3 a Suecia y en el tercer partido se impuso 7-2 ante Grecia.

    Para este lunes, la escuadra mexicana tuvo dos partidos complicados, arrancó contra Zimbawe a las cuales derrotó por marcador de 8-0, luego contra Kenia, con quien compartía el liderato de grupo y a quienes les sacó una victoria de 3-1.

    Hasta el momento el equipo mexicano es líder de su grupo, con cinco victorias y quince puntos dejando atrás a la selección de Kenia, al vencerlas en un partido crucial para avanzar a la siguiente etapa.

    Ahora la escuadra nacional esperará los resultados finales para saber contra quien se enfrentará en la siguiente etapa de playoffs, en este torneo que involucra a 63 equipos de 48 países, donde la selección nacional femenil busca consagrarse campeona del mundo, por décima ocasión en su historia.

