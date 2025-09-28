Ciudad Juárez vibró con el Festival de Lucha Libre

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez vivió esta tarde una auténtica fiesta deportiva y cultural con la realización del Cuarto Festival de Lucha Libre, llevado a cabo en la Gran Plaza Juan Gabriel, donde miles de juarenses se dieron cita para disfrutar de más de 10 horas de combates estelares y espectáculos familiares.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento rindió homenaje al histórico luchador Avispón Verde y reunió a figuras nacionales e internacionales del pancracio.

- Publicidad - HP1

La lucha estelar enfrentó a Los Fronterizos, Cinta de Oro y Magno, contra The Good Brothers, Doc Gallows y Karl Anderson, en un duelo internacional bajo el lema “Juárez vs el mundo”.

Además, se disputó el campeonato absoluto de Ciudad Juárez entre Aéreo y el Hijo de Fishman, junto a otros encuentros de gran nivel con gladiadores como Los Traumas I y II, Negro Casas, Bryan Idol, Malkova, La Fashion, Sakura, entre muchos más.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó la importancia de este festival que ya se ha convertido en tradición al recordar que la idea surgió del luchador Pagano, quien lo convenció de que la lucha libre forma parte de la identidad cultural de Juárez.

“La lucha libre ayuda a alejar a los jóvenes de malos pasos, fomenta la disciplina y el deporte. Por eso, desde el Gobierno Municipal seguiremos apoyando este festival, para que más jóvenes se inspiren”, expresó.

Pagano, por su parte, agradeció el respaldo de la comunidad y del municipio, resaltando que se trata del único festival en México con este formato y que la lucha libre es 100% identidad juarense.

“Este festival es para darles a nuestros luchadores el lugar que se merecen. Desde antes que yo naciera, la lucha libre ha sido parte de la vida en Juárez. Gracias presidente por creer en este proyecto y gracias a la afición, porque sin Juárez no hay fiesta”, afirmó.

Durante la ceremonia, los organizadores entregaron un reconocimiento al alcalde Cruz Pérez Cuéllar por el respaldo que ha brindado a lo largo de estos cuatro años para que este festival sea una realidad.

El festival, con entrada gratuita, incluyó presentaciones musicales, luchas de exhibición, espacios para la niñez y espectáculos complementarios, consolidándose como uno de los eventos más representativos de la identidad cultural y deportiva de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.