Celebra su décimo aniversario la Rodada Navideña Ciclista en apoyo a Santa Bombero

El evento será el 16 de diciembre a las 6:00 p.m., con salida desde Fiesta Park y donación de juguetes como inscripción.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La tradicional Rodada Navideña Ciclista de Ciudad Juárez cumple este año su décima edición, consolidándose como una actividad recreativa con causa que une a la comunidad ciclista en torno a una campaña solidaria. La fundación Somos Más Causa A.C. dio a conocer los detalles del evento, que se realizará el próximo lunes 16 de diciembre a las 6:00 de la tarde.

El punto de partida será el centro de diversiones Fiesta Park, desde donde las y los participantes iniciarán un recorrido hasta la Estación Central de Bomberos, ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar, para después regresar al mismo sitio de salida. La dinámica busca no solo fomentar la convivencia familiar y el uso de la bicicleta, sino también apoyar directamente la colecta de juguetes del programa Santa Bombero.

Susana Laredo, representante de la fundación organizadora, recordó que esta iniciativa nació hace una década al observar el esfuerzo del cuerpo de Bomberos por llevar alegría a niñas y niños de escasos recursos. Desde entonces, la Rodada Navideña se ha mantenido como un evento esperado por la comunidad ciclista local, que año con año contribuye con entusiasmo.

La única condición para participar es llevar un juguete nuevo, no bélico y que no requiera baterías, como forma de inscripción. Además, se invita a las y los ciclistas a decorar sus bicicletas con motivos navideños, lo que convierte la rodada en un vistoso desfile que recorre las calles de la ciudad con luces, colores y espíritu festivo.

Al término del recorrido, los organizadores ofrecerán chocolate caliente, donas y tamales a las personas participantes. También habrá rifas y se entregarán premios a los primeros lugares, reconociendo el esfuerzo y creatividad de quienes se suman a esta celebración solidaria.

Durante la presentación oficial del evento, realizada en el Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), estuvieron presentes Josué Martínez, Capitán de Bomberos; Lluvia Baltazar, administradora de Somos Más Causa A.C., y Aimeé O’Farrill, coordinadora de prensa del instituto. Todos coincidieron en que esta actividad ha crecido gracias al compromiso de la comunidad, que cada año responde con generosidad.

La invitación continúa abierta para toda persona interesada en participar, siempre que cuente con una bicicleta en condiciones seguras para circular. Con esta décima edición, la Rodada Navideña reafirma su objetivo de fomentar valores como la empatía, el deporte y la colaboración ciudadana en fechas decembrinas.

