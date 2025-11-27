Celebra Ruba 45 años con carrera con causa en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La Ruba Race 2025 se correrá el 7 de diciembre y busca reunir juguetes para niñas y niños de bajos recursos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La empresa Ruba Juárez celebrará su 45 aniversario con la novena edición de su tradicional carrera con causa, la Ruba Race 2025, que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de diciembre en el Parque El Chamizal. En coordinación con el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), el evento busca promover la actividad física y, al mismo tiempo, beneficiar a niñas y niños en situación vulnerable con la donación de juguetes nuevos.

La salida está programada a las 8:00 de la mañana frente al Instituto Municipal de la Juventud. En conferencia de prensa, el director del IMDEJ, Juan Escalante Suárez, reconoció el compromiso de la constructora con la comunidad. “Es un gusto que formen parte de las carreras que se tienen en Juárez y sobre todo apoyando causas nobles como la que encabeza el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, que es el Santa Bombero”, señaló.

Rodrigo Ruiz, director comercial de Ruba, destacó que esta carrera representa mucho más que un reto deportivo. “Correr la Ruba Race es compartir, celebrar y ser parte de una comunidad que cumple 45 años construyendo con valor”, expresó. El recorrido será completamente dentro del Parque El Chamizal, pasando por calles como Costa Rica, Isla de Tarzán, Carlos Pellicer y Viveros, y cruzando frente al Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, para regresar al punto de partida.

Como parte de su causa social, por quinto año consecutivo la carrera busca reunir juguetes nuevos —no bélicos y sin baterías— con valor mínimo de 300 pesos, los cuales serán entregados por el programa Santa Bombero a niños y niñas de escasos recursos. La meta de este año es superar los mil juguetes recolectados en la edición anterior.

Para participar, los corredores deberán registrarse en línea a través de https://intranet.gruporuba.com.mx/carreraruba y presentar el boleto impreso o digital, junto con el juguete y el ticket de compra para canjearlo por un kit de corredor. Solo se entregarán 800 kits, que incluyen playera, número, buff y medalla, los cuales podrán recogerse el 6 de diciembre en las oficinas de Ruba Juárez, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

El evento contará con diversas categorías como libre, juvenil, máster, infantil, especiales y hasta una de botargas. Además, se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría en ambas ramas con artículos electrónicos como pantallas, laptops y teléfonos celulares, además de rifas y sorpresas para los asistentes.

Durante la presentación del evento estuvieron presentes autoridades del IMDEJ y directivos de la empresa, quienes reiteraron la invitación a la comunidad juarense para sumarse a esta actividad que combina deporte, celebración y solidaridad.

