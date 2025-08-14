Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 14, 2025 | 17:40
    InicioDeportes

    Califica Juárez al Torneo Nacional de Roller Derby

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Como parte de los eventos del Sport Fest 2025, concluyeron los playoff de la Sede 1, avalados por la Asociación Mexicana de Roller Derby (AMRD), donde el equipo juarense sigue repuntando.

    Ciudad Juárez , Chih .- En la competencia 1 participaron cinco equipos: Minervas, de Guadalajara, Jalisco; Roller Derby, de Monterrey, Nuevo León; Discordias, de Ciudad de México; México City, también de la capital del país y Allstar, de Ciudad Juárez.

    Tras los juegos de competencia efectuados durante el segundo fin de semana del Sport Fest, tres equipos fueron los que lograron su pase al nacional, Allstar Juárez, Discordias y México City.

    - Publicidad - HP1

    El próximo fin de semana se realizarán los playoff Sede 2 en la Ciudad de México, en el cual otros tres equipos lograrán su pase al Torneo Nacional de Roller Derby a celebrarse en la ciudad de Querétaro, en el mes de Noviembre.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 036 | Choque político en Chihuahua: Pérez Cuéllar vs. Bonilla

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    En la Salud

    Inicia en Juárez la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2025

    El Gobierno Municipal colabora con la aplicación de la Encuesta Nacional de Consumo de...
    Estado

    Acuerdan Estado y Federación trabajo conjunto contra generadores de violencia

    La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.