Busca el juarense Raúl Rubio ganar el Campeonato Mundial Wushu en Talou en Brasil

A partir de mañana martes 2 de septiembre, el juarense Raúl Alejandro Rubio buscará llevarse el título en el Campeonato Mundial de Wushu en Taolu (formas) que se llevará a cabo en Brasilia, Brasil.

Ciudad Juárez, Chih .- Rubio forma parte de la selección mexicana y este evento representa su tercera competencia de talla mundial que agregará a su experiencia.

El año pasado asistió a la Copa Mundial de Taolu, en Japón, un torneo donde solo compiten los mejores; en Brasil competirá en tres tipos de categorías, manos libres, espada y lanza.

Su pasión por esta arte marcial china nació a los 6 años de edad, cuando vio a su maestro Christian Venezuela en una exhibición en su escuela primaria.

Desde entonces ha dedicado 15 años a perfeccionar su técnica y representar a México a nivel internacional.

Tras la pandemia, en 2022 fue convocado para competir en un torneo internacional en Brasil, logrando el quinto lugar continental.

Gracias a este éxito, participó en el Campeonato Mundial Juvenil en Indonesia, dando un gran salto en su carrera; En 2023 ingresó a la categoría de adultos, consiguiendo un segundo y tercer lugar en torneos internacionales.

Luego, en el Campeonato Mundial en Dallas, Texas, se posicionó en el top 10 mundial en la categoría de espada, el año pasado, obtuvo el cuarto lugar en los Panamericanos y fue convocado a la Tercera Copa Mundial de Taolu en Japón, donde compitió contra los 10 mejores del mundo y se colocó entre los cinco mejores.

