    agosto 25, 2025 | 15:31
    Brillan peleadores en el Muay Thai Sport Fest 2025

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El fin de semana se realizó el Torneo Municipal de Muay Thai en el marco del Sport Fest 2025, con presencia de peleadores de diferentes academias de la ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih .- El Gimnasio Municipal Manuel Auza Prieto, fue el escenario donde se realizaron los combates desde las 10:00 de la mañana.

    El presidente de la Liga Municipal de Muay Thai, Ildefonso Soberanes, aseguró que los peleadores se foguean para llegar al torneo nacional para el mes de noviembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León

    “Son, 14 peleas en este selectivo para el nacional, posteriormente buscaremos llegar al mundial en Bangkok, este torneo nos sirve de fogueo, cada vez estamos más preparados”, dijo Soberanes.

